У ніч на 3 травня російські окупанти втретє за шість днів атакували Київ безпілотниками. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У КМВА наголосили, що цієї ночі окупанти атакували Київ виключно дронами. Для атаки було застосовано іранські дрони-камікадзе “Shahed”.

Окупанти знову атакували столицю у нічний час доби. БПЛА були запущені з різних напрямків.

“За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що детальніша інформація щодо нічної атаки ще встановлюється.

Попко також подякував силам ППО за відмінну роботу.