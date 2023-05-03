Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
У КМВА наголосили, що цієї ночі окупанти атакували Київ виключно дронами. Для атаки було застосовано іранські дрони-камікадзе “Shahed”.
Окупанти знову атакували столицю у нічний час доби. БПЛА були запущені з різних напрямків.
“За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі. Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Він додав, що детальніша інформація щодо нічної атаки ще встановлюється.
Попко також подякував силам ППО за відмінну роботу.
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