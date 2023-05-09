Вночі 9 травня російські окупаційні війська вкотре за останній час намагались вдарити по Києву. По столиці було випущено близько 15 ракет, з яких всі вдалось знищити.

Про це повідомили у КМВА.

У відомстві зауважили, що цієї ночі окупанти здійснили вже п’яту атаку на столицю України з початку травня.

Сьогодні ракети по Києву було випущено з чотирьох бомбардувальників Ту-95МС. Запуски здійснювались з району Каспійського моря

“Нагадаю, що напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість “Shahed” аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися”, – мовиться у повідомленні.

Попередньо, росіяни випустили ракети типу Х-101 (Х-555). Жодна з ракет не досягла своїх цілей.

За попередніми даними на Київ було випущено близько 15 ракет, з яких всі знищено силами ППО.

“Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!”, – наголосили у КМВА.