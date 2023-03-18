Вночі окупанти атакували Львівщину шістьма дронами-камікадзе: є влучання

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що ворожі дрони залетіли на Львівщину близько 1 години ночі.
“За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПВК “Захід”. Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько”, – розповів Козицький.
Інші три БПЛА влучили у нежитлові приміщення у Яворівському районі, додав Козицький.
“Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає”, – сказав очільник Львівщини.
Як відомо, близько 21 години 17 березня російські окупаційні війська розпочали атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed- 136/131”. Сили ППО знищили 11 з 16 БПЛА.
Два ворожі БПЛА також поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.
- Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які могли б допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.