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Вночі окупанти атакували Львівщину шістьма дронами-камікадзе: є влучання

Пізно ввечері 17 березня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed 136". Частину з них скерували у Львівську область. Зафіксовано декілька влучань.

Субота, 18 березня 2023, 09:22
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Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що ворожі дрони залетіли на Львівщину близько 1 години ночі.

“За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші Сили ППО. Дякую ПВК “Захід”. Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько”, – розповів Козицький.

Інші три БПЛА влучили у нежитлові приміщення у Яворівському районі, додав Козицький.

“Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає”, – сказав очільник Львівщини.

Як відомо, близько 21 години 17 березня російські окупаційні війська розпочали атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed- 136/131”. Сили ППО знищили 11 з 16 БПЛА.

Два ворожі БПЛА також поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області.

Теги: атака дронів, дрони-камікадзе, іранські дрони, Львівська область, Максим Козицький

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