У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Зокрема 12 БПЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.

Про це повідомили в Одеській районній державній адміністрації та у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією українських військових, окупанти випустили по Одеській області 12 іранських безпілотників “Shahed-136/131”.

Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування “Південь” Повітряних Сил знищено 10 із 12 ударних БПЛА.

Водночас за даними місцевої влади, два дрони все ж влучили по об’єкту громадської інфраструктури.

“За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи по локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури”, – повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Також у Повітряних силах повідомили, що ввечері 18 квітня росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку ударними дронами “Shahed-136/131”.

Загалом було застосовано 8 ударних дронів та один розвідувальний БпЛА “Орлан-10”.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України знищено шість дронів-камікадзе “Shahed-136/131” та БпЛА ОТР “Орлан-10”.