Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його інформацією, ворожі БПЛА поцілили по Полтавському районі області.

“Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає”, – написав очільник області.

Додамо, що за даними українського Генштабу, загалом вночі окупанти випустили по Україні близько 10 безпілотників 8 з яких було знищено.

За інформацією КМВА, ці 8 “Шахедів” було знищено на підльоті до Києва.

“Дані на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.