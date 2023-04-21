Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його інформацією, ворожі БПЛА поцілили по Полтавському районі області.
“Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає”, – написав очільник області.
Додамо, що за даними українського Генштабу, загалом вночі окупанти випустили по Україні близько 10 безпілотників 8 з яких було знищено.
За інформацією КМВА, ці 8 “Шахедів” було знищено на підльоті до Києва.
“Дані на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
- 19 квітня ворог атакував територію Дніпропетровської області дронами-камікадзе типу Shahed. Так, сили української ППО ліквідували 6 БпЛА.