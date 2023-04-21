Вночі 21 квітня російські окупаційні війська укотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Є влучання у Полтавській області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його інформацією, ворожі БПЛА поцілили по Полтавському районі області.

“Є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає”, – написав очільник області.

Додамо, що за даними українського Генштабу, загалом вночі окупанти випустили по Україні близько 10 безпілотників 8 з яких було знищено.

За інформацією КМВА, ці 8 “Шахедів” було знищено на підльоті до Києва.

“Дані на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.