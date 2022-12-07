Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його інформацією, цієї ночі окупанти атакували безпілотниками та ракетами С-300 дві громади Запорізького району.
Як наслідок в одному із сіл області зруйновано 2 будинки, ще 8 – пошкоджені.
За попередніми даними поранення отримали 3 осіб, черед яких дівчинка 15-ти років.
В іншому селі внаслідок обстрілу росіян зруйновано один будинок, та ще 10 – пошкоджені. Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.
“Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА. Зруйноване відбудуємо!”, – резюмував очільник області.
- Ввечері 6 грудня російські армійці атакували українські області безпілотними літальними апаратами. Низку із них було знищено над Дніпропетровською областю.