Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі росіяни чотири рази обстріляли область. Під ворожим вогнем опинились два райони – Криворізький та Нікопольський.
Криворізький район окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган”. У Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу загинула 45-річна жінка. ЇЇ чоловік поранений, його госпіталізували. Дім подружжя повністю понівечений.
Тричі протягом носі окупанти завдали удари по Нікопольському районі.
Зокрема по Марганецькій громаді двічі стріляли з артилерії. Загалом зафіксовано 13 прильотів: постраждало дві жінки 61 та 63 років. Одну з них госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої важкості.
У місті пошкоджено будинки, газогін та водогін.
По Червоногригорівській громаді теж вдарили артилерією. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без електроенергії до 1 000 людей.