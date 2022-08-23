Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі росіяни чотири рази обстріляли область. Під ворожим вогнем опинились два райони – Криворізький та Нікопольський.

Криворізький район окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган”. У Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу загинула 45-річна жінка. ЇЇ чоловік поранений, його госпіталізували. Дім подружжя повністю понівечений.

Тричі протягом носі окупанти завдали удари по Нікопольському районі.

Зокрема по Марганецькій громаді двічі стріляли з артилерії. Загалом зафіксовано 13 прильотів: постраждало дві жінки 61 та 63 років. Одну з них госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої важкості.

У місті пошкоджено будинки, газогін та водогін.

По Червоногригорівській громаді теж вдарили артилерією. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без електроенергії до 1 000 людей.