У ніч на 23 серпня російські окупанти укотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів загинула одна жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі росіяни чотири рази обстріляли область. Під ворожим вогнем опинились два райони – Криворізький та Нікопольський.

Криворізький район окупанти обстріляли з РСЗВ “Ураган”. У Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу загинула 45-річна жінка. ЇЇ чоловік поранений, його госпіталізували. Дім подружжя повністю понівечений.

Тричі протягом носі окупанти завдали удари по Нікопольському районі.

Зокрема по Марганецькій громаді двічі стріляли з артилерії. Загалом зафіксовано 13 прильотів: постраждало дві жінки 61 та 63 років. Одну з них госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої важкості.

У місті пошкоджено будинки, газогін та водогін.

По Червоногригорівській громаді теж вдарили артилерією. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без електроенергії до 1 000 людей.