У ніч на 27 вересня російські окупанти двічі обстріляли Миколаїв. За попередніми даними, пошкоджено чимало цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його даними російські загарбники обстріляли різні райони Миколаєва.

На даний час відомо, що внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали низка цивільних об’єктів інфраструктури, серед яких житлові будинки та магазини. Також є влучання у мережі водопроводів.

“Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів!”, – закликав Сєнкевич додавши, що згодом надасть більше інформації.