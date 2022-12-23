Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, уночі окупанти двічі з важкої артилерії обстрілювали Нікопольщину.

Під вогнем росіян опинились міста Нікополь та Марганець.

Серед людей ніхто не постраждав.

Однак у Нікополі ворожі снаряди пошкодили приватні будинки, господарчі будівлі та газогін.

Наслідки обстрілу Марганця ще встановлюються.