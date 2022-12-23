У ніч на 23 грудня війська РФ обстріляли Дніпропетровську область. Укотре під ворожим вогнем опинився Нікопольський район регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, уночі окупанти двічі з важкої артилерії обстрілювали Нікопольщину.

Під вогнем росіян опинились міста Нікополь та Марганець.

Серед людей ніхто не постраждав.

Однак у Нікополі ворожі снаряди пошкодили приватні будинки, господарчі будівлі та газогін.

Наслідки обстрілу Марганця ще встановлюються.