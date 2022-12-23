Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, уночі окупанти двічі з важкої артилерії обстрілювали Нікопольщину.
Під вогнем росіян опинились міста Нікополь та Марганець.
Серед людей ніхто не постраждав.
Однак у Нікополі ворожі снаряди пошкодили приватні будинки, господарчі будівлі та газогін.
Наслідки обстрілу Марганця ще встановлюються.
- У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з “Ураганів”, “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.