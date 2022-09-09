Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резнічено.
За його слова, ніч у Дніпропетровські області минула з однією тривогою й одним обстрілом.
“Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію”, – розповів Валентин Резнічено.
Також він додав, що серед людей постраждали немає. Проте внаслідок обстрілу понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях поки що уточнюється.
Натомість в інших районах області вночі минулося без ворожих атак і станом на 9 вересня 7:55 спокійно.
Варто зазначити, що станом на початок 198-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.
Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення.
- Успішна контратака Збройних сил України на лінії Харків-Ізюм створює тріщини у російському інформаційному просторі та підриває довіру до російського командування.
- Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські захисники, ймовірно, пішли у контратаку поблизу Балаклії (Харківська область) та відкинули росіян з раніше зайнятих ними позицій.