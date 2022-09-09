В ніч на 9 вересня російські загарбники з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області внаслідок чого руйнацій зазнали дачні будинки та господарські споруди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резнічено.

За його слова, ніч у Дніпропетровські області минула з однією тривогою й одним обстрілом.

“Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію”, – розповів Валентин Резнічено.

Також він додав, що серед людей постраждали немає. Проте внаслідок обстрілу понівечені дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях поки що уточнюється.

Натомість в інших районах області вночі минулося без ворожих атак і станом на 9 вересня 7:55 спокійно.

Варто зазначити, що станом на початок 198-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення.