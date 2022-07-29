У ніч на 29 липня російські окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області - Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів зафіксовано низку пошкоджень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі російські армійці укотре завдали ударів по регіону. Під обстрілами окупантів знову опинились Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікополю, зокрема, росіяни завдали удару з “Градів”. Резніченко наголосив, що окупанти свідомо стріляли по житлових районах міста: туди було скеровано понад 40 реактивних снарядів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило й лінію електропередач, внаслідок чого тисячі жителів Нікополя залишились без електроенергії.

За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

Над відновленням електропостачання вже працюють. На місця обстрілів розкидані уламки снарядів, там вже працюють фахівці ДСНС.

Щодо обстрілу Криворізького району, то під вогнем опинились мешканці Зеленодольської громади. Обійшлось без жертв та руйнувань.