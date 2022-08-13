У ніч на 13 серпня російські загарбники укотре обстріляли Харків. Окупанти завдали ракетного удару по двох районах міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його інформацією, цієї ночі російські окупанти випустили ракети по Немишлянському та Слобідському районах Харкова.

Внаслідок обстрілу пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, коледж, у декількох будинках вилетіли вікна, осколками пошкоджені декілька тролейбусів.

“Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об’єкти. Вони б’ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись залишити нас без навчальних закладів, транспорту, а людей їх житла”, – написав Терехов.

Він також наголосив, що ніхто з людей внаслідок нічних ракетних обстрілів не загинув та не постраждав.