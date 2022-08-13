Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його інформацією, цієї ночі російські окупанти випустили ракети по Немишлянському та Слобідському районах Харкова.

Внаслідок обстрілу пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, коледж, у декількох будинках вилетіли вікна, осколками пошкоджені декілька тролейбусів.

“Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об’єкти. Вони б’ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись залишити нас без навчальних закладів, транспорту, а людей їх житла”, – написав Терехов.

Він також наголосив, що ніхто з людей внаслідок нічних ракетних обстрілів не загинув та не постраждав.