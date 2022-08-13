Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його інформацією, цієї ночі російські окупанти випустили ракети по Немишлянському та Слобідському районах Харкова.
Внаслідок обстрілу пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, коледж, у декількох будинках вилетіли вікна, осколками пошкоджені декілька тролейбусів.
“Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об’єкти. Вони б’ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись залишити нас без навчальних закладів, транспорту, а людей їх житла”, – написав Терехов.
Він також наголосив, що ніхто з людей внаслідок нічних ракетних обстрілів не загинув та не постраждав.
- Протягом четверга, 11 серпня, та у ніч на 12 серпня російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Є вбиті та поранені серед цивільного населення.
- 12 серпня російські армійці завдали ударів по території Харківської області. У прокуратурі заявили про загиблу та поранених.