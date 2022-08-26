Протягом минулої ночі російські окупанти обстріляли Чугуїв та Дергачі у Харківській області. Як наслідок загинула одна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зауважив, що у ніч на 26 серпня росіяни не завдали ударів по Харкову, однак під ворожим вогнем все ж опинились міста у Харківському та Чугуївському районах області.

Зокрема близько 2:00 окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв: пошкодження зазнав інфраструктурний об’єкт. За попередніми даними з людей ніхто не постраждав.

Також близько 2:30 росіяни завдали удару по місту Дергачі. Як наслідок – зруйновано освітній заклад. Також відомо, що загинула жінка: їй було приблизно 50-ть років. Ще один 59-ти річний чоловік отримав поранення.

Загалом протягом минулої доби, 25 серпня, окупанти обстрілювали Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об’єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.