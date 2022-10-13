Вночі 13 жовтня російські окупанти завдали ударів по Миколаєву. Є влучання у багатоповерхівку, будинок частково зруйновано.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, окупанти масовано обстріляли Миколаїв після першої години ночі.

Росіяни поцілили в одну з 5-поверхівок Миколаєва.

“Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. На місці працюють рятувальники”, – написав Сєнкевич додавши, що детальніше про наслідки обстрілу повідомить згодом.