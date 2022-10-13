Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, окупанти масовано обстріляли Миколаїв після першої години ночі.
Росіяни поцілили в одну з 5-поверхівок Миколаєва.
“Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. На місці працюють рятувальники”, – написав Сєнкевич додавши, що детальніше про наслідки обстрілу повідомить згодом.
- Під ранок 13 жовтня російські окупанти здійснили атаку іранськими дронами-камікадзе на Київську область. Зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури однієї із громад регіону.