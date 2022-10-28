В ніч на 28 жовтня російські загарбники обстріляли Миколаїв із зенітно-ракетної системи С-300, внаслідок ракетного удару зруйновано адміністративну будівлю та поранено одну особу.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Вночі, 28 жовтня, близько 01:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Внаслідок обстрілу одна людина отримала легкі поранення.

Крім того, вчора, 27 жовтня, о 15:27 у Миколаївському районі ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади, постраждалих немає.

Також 27 жовтня атак зазнав Баштанський район, окупанти обстріляли околиці Інгульської громади, постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

За інформацією районних військових адміністрацій, у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Станом на початок 247-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки загарбників у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

Протягом доби противник завдав п’ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині.