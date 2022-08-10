Вночі окупанти обстріляли селище у Запорізькій області: загинула одна жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Він заявив, що сьогоднішні нічні вибухи, які було чутно в області – це ракетний удар росіян по селищі Кушугум.
По населеному пункту окупанти випустили 4 ракети. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, 52-річна місцева мешканка Тетяна Іванівна.
Загалом внаслідок обстрілу знищено повністю чотири приватних будинки, ще кілька десятків будинків залишились без вікон та даху. Окрім цього, є перебої з електро- та газопостачанням.
Зараз на місці обстрілу продовжують працювати спецслужби, пошуково-рятувальні роботи тривають.
“Ворог, не досягнувши військових цілей, відіграється на мирних жителях запорізької землі та нищить нашу цивільну інфраструктуру”, – резюмував Старух.
- Нагадаємо, в ніч на 10 серпня росіяни з РСЗВ обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинуло 13 осіб, 11 отримали поранення.
- Також у ніч на 10 серпня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв. Як наслідок – поранено троє осіб, серед яких – дитина.