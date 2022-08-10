Вночі окупанти обстріляли селище у Запорізькій області: загинула одна жінка

Вночі 10 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по селищу Кушугум, що у Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна жінка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він заявив, що сьогоднішні нічні вибухи, які було чутно в області – це ракетний удар росіян по селищі Кушугум.

По населеному пункту окупанти випустили 4 ракети. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, 52-річна місцева мешканка Тетяна Іванівна.

Загалом внаслідок обстрілу знищено повністю чотири приватних будинки, ще кілька десятків будинків залишились без вікон та даху. Окрім цього, є перебої з електро- та газопостачанням.

Зараз на місці обстрілу продовжують працювати спецслужби, пошуково-рятувальні роботи тривають.

“Ворог, не досягнувши військових цілей, відіграється на мирних жителях запорізької землі та нищить нашу цивільну інфраструктуру”, – резюмував Старух.