У ніч на 28 лютого російські військові обстріляли Святогірськ Донецької області, поціливши у частину ДСНС. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще чотири отримали поранення.

Кириленко зауважив, що це — “усвідомлений і цинічний удар” не по військовим, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

“Щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни за все понесуть кару!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом понеділка, 27 лютого, унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один цивільний. Ще дев’ятеро зазнали поранень.

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 388 та постраждали 3 105 цивільних осіб.