Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще чотири отримали поранення.
Кириленко зауважив, що це — “усвідомлений і цинічний удар” не по військовим, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.
“Щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника, швидкого одужання пораненим. Росіяни за все понесуть кару!”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що протягом понеділка, 27 лютого, унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один цивільний. Ще дев’ятеро зазнали поранень.
Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 388 та постраждали 3 105 цивільних осіб.
- Протягом дня, 27 лютого, російське вороже військо вдарило по двох районах Дніпропетровщини. Зокрема, армійці РФ обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони.
- Військові РФ продовжують обстрілювати цивільних та інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області. Там, пошкоджені житлові будинки, а також господарчі споруди.