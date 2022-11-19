Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цієї ночі від обстрілів російських окупантів потерпали мешканці Нікопольської, Марганецької та Мирівської громад.
З РСЗВ “Град” та важкої артилерії окупанти випустили по трьох громадах понад 60 снарядів.
З людей внаслідок нічного обстрілу ніхто не постраждав.
Однак руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Більш детальна інформація щодо наслідків ще встановлюється.
- У ніч на 18 листопада російські окупанти обстрілювали Нікополь у Дніпропетровській області. По місту загарбники випустили понад 40 снарядів.