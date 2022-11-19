Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі від обстрілів російських окупантів потерпали мешканці Нікопольської, Марганецької та Мирівської громад.

З РСЗВ “Град” та важкої артилерії окупанти випустили по трьох громадах понад 60 снарядів.

З людей внаслідок нічного обстрілу ніхто не постраждав.

Однак руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Більш детальна інформація щодо наслідків ще встановлюється.