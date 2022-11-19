У ніч на 19 листопада російські окупанти укотре обстрілювали Дніпропетровську область. Під вогнем опинились три громади регіону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі від обстрілів російських окупантів потерпали мешканці Нікопольської, Марганецької та Мирівської громад.

З РСЗВ “Град” та важкої артилерії окупанти випустили по трьох громадах понад 60 снарядів.

З людей внаслідок нічного обстрілу ніхто не постраждав.

Однак руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Більш детальна інформація щодо наслідків ще встановлюється.