В ніч на 17 вересня російські загарбники обстріляли інфраструктуру Запорізької області, серед руйнацій місцевий будинок культури, спортивний клуб й гімназія.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

В село Таврійське окупанти випустили чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновано гімназію “Перспектива”, спортивний клуб і місцевий будинок культури, серед людей постраждалих немає.

За словами Олександра Старуха, окупанти також обстріляли багатоповерхівки селища міського типу Степногірськ. Постраждалих немає, адже люди вчасно сховались в укриттях. Натомість внаслідок чергового обстрілу міста Оріхів поранено одну людину.

“Ворог, який не має успіху на фронті, системно нищить цивільну інфраструктуру регіону. Окупанти завдають ударів по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни”, – наголосив голова Запорізької ОВА.

Пізніше Олександр Старух повідомив, що загарбники завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Варто зазначити, що всю ніч на 17 вересня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими обстрілами опинились три громади району.

Загалом було зафіксовано шість обстрілів, під час яких на громади окупанти випустили понад 90 снарядів. За попередніми даними, серед мешканців ніхто не постраждав, однак понівечено будинки, автомобілі, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.