У ніч на 23 червня російські окупати шість разів відкривали вогонь по Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, вночі окупанти обстріляли житлові квартали міста Апостолово.

Як наслідок – поранено двох мирних мешканців. Їх ушпиталили.

Окрім цього, зафіксовані руйнування житлових будинків. Також Апостолово частково залишилось без водо- та електропостачання.

Після обстрілів на вулицях міста залишились касетні боєзапаси. Рятувальники евакуювали людей до безпечних місць, щоб знищити боєзапаси. Поки що рятувальники знешкодили 16 касетних елементів

Резніченко закликав місцевих мешканців бути обачними та не торкатись невідомих, підозрілих предметів.