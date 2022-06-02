Про цей він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, ніч в області знову пройшла з сигналами повітряної тривоги.
Окупанти відкрили вогонь по області з території тимчасово окупованої Херсонщини.
За словами Резніченка, росіяни стріляли з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах області.
Він додав, що унаслідок ворожих обстрілів ніхто з людей не постраждав і наголосив, що зараз у Дніпропетровській області все спокійно.
- Нагадаємо, що напередодні, 1 червня, російські військові обстріляли район Дніпропетровської області. Точної інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.
- Також ввечері 1 червня росіяни обстріляли ракетами інфраструктурний об’єкт у Стрийському районі Львівської області. Відомо про п’ятьох поранених.