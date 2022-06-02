Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 червня російські загарбники укотре здійснили обстріл регіону.

Про цей він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, ніч в області знову пройшла з сигналами повітряної тривоги.

Окупанти відкрили вогонь по області з території тимчасово окупованої Херсонщини.

За словами Резніченка, росіяни стріляли з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадах області.

Він додав, що унаслідок ворожих обстрілів ніхто з людей не постраждав і наголосив, що зараз у Дніпропетровській області все спокійно.