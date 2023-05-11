У ніч на 11 травня війська РФ завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, на території Нікопольського району “знову було гучно”. Ввечері 10 травня та вночі окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю.

Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновано три приватні житлові будинки, господарські споруди, понівечено лінію електропередач та авто. Водночас люди не постраждали.

Крім того, вночі мобільна вогнева група збила над Дніпропетровською областю один ворожий безпілотник.