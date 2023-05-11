Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, на території Нікопольського району “знову було гучно”. Ввечері 10 травня та вночі окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю.

Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновано три приватні житлові будинки, господарські споруди, понівечено лінію електропередач та авто. Водночас люди не постраждали.

Крім того, вночі мобільна вогнева група збила над Дніпропетровською областю один ворожий безпілотник.

Фото: Голова ДОР Микола Лукашук

Фото: Голова ДОР Микола Лукашук

Фото: Голова ДОР Микола Лукашук