Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, на території Нікопольського району “знову було гучно”. Ввечері 10 травня та вночі окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю.
Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновано три приватні житлові будинки, господарські споруди, понівечено лінію електропередач та авто. Водночас люди не постраждали.
Крім того, вночі мобільна вогнева група збила над Дніпропетровською областю один ворожий безпілотник.
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