Джерело: КМВА.
Як зазначили у відомстві, цієї ночі відбулась вже десята від початку травня атака росіян на Київ.
За попередніми даними, росіян знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси “Shahed”.
Атака була здійснена у декілька хвиль, з короткими інтервалами між ними. У КМВА наголосили, що такими частими атаками ворог намагається виснажити українську ППО.
“Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо захисникам неба за відмінну роботу!”, – мовиться у повідомленні.
- Вночі 18 травня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Україну. Вибухи пролунали у низці областей. Зафіксовані влучання. Не обійшлось без жертв.