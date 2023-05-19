Цієї ночі, 19 травня, війська РФ атакували Україну безпілотниками. Зокрема низку БПЛА випустили на Київ, однак всі ворожі цілі, які рухались у напрямку столиці, були знищені.

Джерело: КМВА.

Як зазначили у відомстві, цієї ночі відбулась вже десята від початку травня атака росіян на Київ.

За попередніми даними, росіян знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси “Shahed”.

Атака була здійснена у декілька хвиль, з короткими інтервалами між ними. У КМВА наголосили, що такими частими атаками ворог намагається виснажити українську ППО.

“Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо захисникам неба за відмінну роботу!”, – мовиться у повідомленні.