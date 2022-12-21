У ніч на 21 грудня війська РФ укотре обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти випустили по населених пунктах щонайменше 70 снарядів, завдавши значних руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, протягом ночі російські окупаційні війська шість разів здійснили обстріл Нікопольского району. Для цього окупанти використовували РСЗВ “Град” та важку артилерію, випустивши щонайменше 70 снарядів.

Під вогнем росіян опинились три громади району – Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська.

Унаслідок злочинних дій росіян ніхто з людей не постраждав.

Водночас у Червоногригорівській та Марганецькій громадах російськими снарядами пошкоджено з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.