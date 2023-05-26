Вночі окупанти випустили по Україні 17 ракет та 31 БПЛА: більшість ворожих цілей знищено силами ППО

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Під час нічної атаки – яка тривала з 22:00 25 травня по 05:00 26 травня – росіяни змістили увагу на сході України, завдаючи ударів по об’єктах критичної інфраструктури та об’єктах Сил оборони України.
Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон, серед яких:
- 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);
- 31 ударний БпЛА іранського виробництва “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”, було знищено:
- 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;
- 23 ударних дрони “Shahed-136/131”;
- 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Мерлін-ВР”.
Влучання ворожих дронів та кількох ЗРК С-300/С-400 зафіксовано у Харківській та Дніпропетровській областях.
- Вночі 26 травня війська РФ вже втринадцяте від початку місяця атакували Київ. По столиці було випущено ракети, які були збиті силами української ППО. Однак є пошкодження унаслідок падіння уламків.
- У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування
- Вночі 25 травня російські війська атакували Україну 36 безпілотниками. Всі вони були збиті. Понад два десятки БПЛА було знищено на заході України.