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Вночі окупанти випустили по Україні 17 ракет та 31 БПЛА: більшість ворожих цілей знищено силами ППО

Вночі 26 травня війська РФ здійснили масований обстріл України, випустивши 17 ракет та 31 безпілотник. Більшість ворожих цілей вдалось знищити силами та засобами протиповітряної оборони.

П’ятниця, 26 травня 2023, 08:31
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Під час нічної атаки – яка тривала з 22:00 25 травня по 05:00 26 травня – росіяни змістили увагу на сході України, завдаючи ударів по об’єктах критичної інфраструктури та об’єктах Сил оборони України.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон, серед яких:

  • 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;
  • 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);
  • 31 ударний БпЛА іранського виробництва “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”, було знищено:

  • 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;
  • 23 ударних дрони “Shahed-136/131”;
  • 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Мерлін-ВР”.

Влучання ворожих дронів та кількох ЗРК С-300/С-400 зафіксовано у Харківській та Дніпропетровській областях.

  • Вночі 26 травня війська РФ вже втринадцяте від початку місяця атакували Київ. По столиці було випущено ракети, які були збиті силами української ППО. Однак є пошкодження унаслідок падіння уламків.
  • У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування
  • Вночі 25 травня російські війська атакували Україну 36 безпілотниками. Всі вони були збиті. Понад два десятки БПЛА було знищено на заході України.
Теги: атака БПЛА, злочини росіян, обстріли України, Повітряні сили ЗСУ, Повітряні сили, ППО, ракетні обстріли

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