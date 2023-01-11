Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що опівдні, 10 січня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський безпілотний літальний апарат “Орлан-10”.
Також о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова: “Постраждалих немає”, — додали в ОВА.
Протягом ночі з 23:34 10 січня до 02:02 11 січня росіяни обстрілювали з РСЗВ територію Куцурубської громади. Окупанти випустили понад 40 реактивних снарядів.
“Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”, пишуть в ОВА.
- У ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.
- Експерти Інституту вивчення війни спростували заяви деяких росіян про захоплення Соледара на Донеччині. Водночас аналітики зазначають, що навіть окупація населеного пункту не дасть росіянам змоги негайно оточити місто Бахмут.
- Протягом минулої доби, 10 січня російські окупанти обстрілювали дві громади Сумської області. Ворог використовував міномети.