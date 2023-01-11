Протягом ночі російські військові завдали ударів по території Миколаївської області, випустивши понад 40 реактивних снарядів. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що опівдні, 10 січня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський безпілотний літальний апарат “Орлан-10”.

Також о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова: “Постраждалих немає”, — додали в ОВА.

Протягом ночі з 23:34 10 січня до 02:02 11 січня росіяни обстрілювали з РСЗВ територію Куцурубської громади. Окупанти випустили понад 40 реактивних снарядів.

“Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”, пишуть в ОВА.