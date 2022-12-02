Всю ніч російські загарбники атакували з важкої артилерії Нікопольський район у Дніпропетровській області, по Нікополю та Марганецькій громаді окупанти випустили майже 40 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни не дають спокою Нікопольщині… Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів”, – зазначив Валентин Резніченко..

За його словами, серед людей постраждалих немає, масштаби руйнацій з’ясовуються.

Щодо інших районів Дніпропетровської області, то вночі лунала повітряна тривога, проте минулося без ворожих атак.

Зазначимо, що в Україні розпочалась 282-га доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили 14 атак російських окупантів у Донецькій та Луганській областях.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.