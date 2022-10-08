У ніч на 8 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Загарбники завдали ударів по двох районах міста. Є поранений.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, окупанти завдали чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова та один ракетний удар по Основ’янському.

Удари завдано ракетами С-300, які були випущені з російського Бєлгорода.

Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено спортивний комплекс, нежитлові приміщення, Також є влучання у відриті території.

“Попередньо – із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік”, – написав Синєгубов додавши, що на місцях влучань працюють всі відповідні служби.