Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, окупанти завдали чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова та один ракетний удар по Основ’янському.
Удари завдано ракетами С-300, які були випущені з російського Бєлгорода.
Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено спортивний комплекс, нежитлові приміщення, Також є влучання у відриті території.
“Попередньо – із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік”, – написав Синєгубов додавши, що на місцях влучань працюють всі відповідні служби.
- Вранці 7 жовтня російські військові обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.