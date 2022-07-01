Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що ракети по Одеській області окупанти випустили близько 1:00.
Одна з ракет влучила у 9-поверховий житловий будинок у смт Білгород-Дністровське.
Унаслідок обстрілу сталось часткове руйнування будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину. Вогонь охопив близько 20 кв. м.
Станом на 6 ранку відомо, що внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки загинуло 14 осіб, ще 30 – постраждали, серед яких 3 дітей.
Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 7 осіб, з них 3 дітей. На місці події продовжуються рятувальні роботи.
Окрім цього, ще одна ворожа ракета влучила у базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.
Як наслідок – частково зруйновано триповерхову та чотириповерхову будівлі.
Також рятувальники повідомили про 3 загиблих осіб, з яких одна дитина. Ще одна людина отримала поранення. Рятувальні роботи тривають.
- Нагадаємо, вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив відео з моментом потрапляння російської ракети у житловий будинок у Миколаєві. Обстріли росіянами він назвав нелогічними.