У ніч на 1 липня російські окупанти випустили з Чорного моря декілька ракет по Одеській області, які влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. Як наслідок, загинуло понад десяток осіб, а ще понад 30 - поранено. Серед жертв є діти.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ракети по Одеській області окупанти випустили близько 1:00.

Одна з ракет влучила у 9-поверховий житловий будинок у смт Білгород-Дністровське.

Унаслідок обстрілу сталось часткове руйнування будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину. Вогонь охопив близько 20 кв. м.

Станом на 6 ранку відомо, що внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки загинуло 14 осіб, ще 30 – постраждали, серед яких 3 дітей.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 7 осіб, з них 3 дітей. На місці події продовжуються рятувальні роботи.

Окрім цього, ще одна ворожа ракета влучила у базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

Як наслідок – частково зруйновано триповерхову та чотириповерхову будівлі.

Також рятувальники повідомили про 3 загиблих осіб, з яких одна дитина. Ще одна людина отримала поранення. Рятувальні роботи тривають.