Вночі 24 грудня російські армійці випустили ракети по передмістю Запоріжжя. Пошкоджено будинки та гімназію.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією цієї ночі війська РФ вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя.

Декілька ворожих ракет поцілили у гімназію Степенської громади.

Окрім цього, через ворожі обстріли пошкоджень зазнали будинки, розташовані поруч з гімназією.

Серед людей ніхто не постраждав.

“Російські неуки у своєму репертуарі – самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають. Сволота!”, – написав Старух.