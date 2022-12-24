Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його інформацією цієї ночі війська РФ вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя.
Декілька ворожих ракет поцілили у гімназію Степенської громади.
Окрім цього, через ворожі обстріли пошкоджень зазнали будинки, розташовані поруч з гімназією.
Серед людей ніхто не постраждав.
“Російські неуки у своєму репертуарі – самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають. Сволота!”, – написав Старух.
- У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились три громади.