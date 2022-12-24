Фото: t.me/starukhofficial

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією цієї ночі війська РФ вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя.

Декілька ворожих ракет поцілили у гімназію Степенської громади.

Окрім цього, через ворожі обстріли пошкоджень зазнали будинки, розташовані поруч з гімназією.

Серед людей ніхто не постраждав.

“Російські неуки у своєму репертуарі – самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають. Сволота!”, – написав Старух.