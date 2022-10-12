Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його даними, росіяни обстрілювали місто ракетами типу С-300.
Дві ракети влучили в один з районів Запоріжжя, однак обійшлось без значних руйнувань.
Ще 5 російських ракет влучили у передмістя.
Три з них завдали руйнувань в одному в одному із сіл поблизу Запоріжжя. Зокрема частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали трьох осіб.
Інші дві ракети впали у полі поблизу іншого села.
- Вранці 11 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом по місту випустили 12 ракет, внаслідок чого загинула одна людина.