Вночі 12 жовтня російські окупанти укотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. У сторону міста загалом було випущено 7 ракет.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, росіяни обстрілювали місто ракетами типу С-300.

Дві ракети влучили в один з районів Запоріжжя, однак обійшлось без значних руйнувань.

Ще 5 російських ракет влучили у передмістя.

Три з них завдали руйнувань в одному в одному із сіл поблизу Запоріжжя. Зокрема частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники дістали трьох осіб.

Інші дві ракети впали у полі поблизу іншого села.