Джерело: так званий “голова” Севастополя Михайло Развожаєв.
За його словами, у ніч на 25 травня окупаційні війська у Криму збили низку безпілотників над Севастополем.
Развожаєв заявив, що у районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили два БпЛА. Також ще кілька дронів були нібито заглушені засобами РЕБ.
Він сказав, що “жодні об’єкти в місті не постраждали, а усі служби продовжують контроль обставин”.
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