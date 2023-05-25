Окупаційна "адміністрація" захопленого росіянами Севастополя заявила, що вночі їхні війська нібито збили над містом 2 безпілотники.

Джерело: так званий “голова” Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, у ніч на 25 травня окупаційні війська у Криму збили низку безпілотників над Севастополем.

Развожаєв заявив, що у районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили два БпЛА. Також ще кілька дронів були нібито заглушені засобами РЕБ.

Він сказав, що “жодні об’єкти в місті не постраждали, а усі служби продовжують контроль обставин”.