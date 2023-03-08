Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Зазначається, що опівночі 8 березня 2023 року сили протиповітряної оборони знищили два іранських дрони-камікадзе “Shahed-131” та “Shahed-136”, якими російські війська атакували Україну з північного напрямку.
Крім того, РФ змінила тактику ударів по території України, намагаючись розосередити українську ППО. Якщо раніше окупанти запускали дрони-камікадзе по Україні з південного напрямку, то тепер вони перейшли на північний.
У Генштабу ЗСУ зазначали, що протягом доби українські захисники ліквідували 3 ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.
- За підсумками благодійного збору “Лютий донат”, котрий запустив Національний банк за підтримки “Приватбанку” та платформи United24, українці зібрали на дрони-розвідники “Чаклун” 11,8 млн грн.
- Світовий конґрес українців (СКУ) перерахував 630 тисяч доларів на допомогу ЗСУ, за які придбано 30 комплектів дронів DJI Matrice 300 RTK.
- Британські розвідники проаналізувавши останні атаки росіян дронами-камікадзе зауважили, що, найімовірніше, РФ змінила місце запуску безпілотників.