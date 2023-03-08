У ніч на 8 березня війська РФ запустили по території України два дрони-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed". Їх знищили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що опівночі 8 березня 2023 року сили протиповітряної оборони знищили два іранських дрони-камікадзе “Shahed-131” та “Shahed-136”, якими російські війська атакували Україну з північного напрямку.

Крім того, РФ змінила тактику ударів по території України, намагаючись розосередити українську ППО. Якщо раніше окупанти запускали дрони-камікадзе по Україні з південного напрямку, то тепер вони перейшли на північний.

У Генштабу ЗСУ зазначали, що протягом доби українські захисники ліквідували 3 ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.