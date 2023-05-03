Вночі війська РФ завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. Втім, минулося без постраждалих.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих”, — йдеться в дописі Куртєва.

Наразі на місці працюють міська аварійно-рятувальна служба, “Запоріжремсервіс” та волонтери.

Водночас голова ОВА сповістив про “гучну добу для всього Запорізького краю”.

Так, на території області російська армія здійснила 82 обстріли по мирних населених пунктах. Йдеться про 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артилерійських ударів.

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БпЛА, з яких 21 вдалось знищити. Окупанти здійснювали запуск з Брянської області РФ та зі східного узбережжя Азовського моря.