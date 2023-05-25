Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.

Джерело: КМВА

Як зазначили у відомстві, після 4-денної паузи війська РФ вже вдванадцяте від початку травня атакували столицю дронами-камікадзе “Shahed”.

Тривога у столиці тривала понад 3 години, під час яких росіяни здійснили кілька хвиль атак на Київ.

“Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! В тисячний раз дякуємо ППО за відмінну роботу!”, – наголосили у КМВА.