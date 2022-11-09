Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цієї ночі відбулась масована атака дронів-камікадзе на регіон. П’ять ворожих дронів було знищено силами ППО, однак є і влучання.

Зокрема у Дніпрі БПЛА поцілив у логістичне підприємство: поранено 4-ро його працівників. Всіх ушпиталили. За даними медиків троє поранених у важкому стані.

Також внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа. У вогні опинилось понад 3000 кв. метрів. Вогонь вже приборкали, він знищив склади підприємства.

Окрім цього вночі російські армійці знову обстріли Нікопольський район з “Градів” та вадкої артилерії. Дісталось двом громадам району – Мирівській та Марганецбкій.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській – будинки та лінія електропередач.

Серед місцевих мешканців ніхто не постраждав.