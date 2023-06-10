Вночі росіяни атакували Харківщину дронами-камікадзе: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
За його даними, росіяни випустили по області понад 10 БпЛА. Дрони запустили у Богодухівський та Куп’янський райони області.
Унаслідок злочинних дій окупантів виникли пожежі. Загинув чоловік 29-ти років. Поранення зазнав 39-річний чоловік.
Окрім цього, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.
По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.
У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.
У селі Глушківка Куп’янського району через обстріли сталася лісова пожежа.
У місті Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.
- У ніч на 10 червня російські окупанти здійснили обстріл Одеси та області. По регіону було запущено дрони-камікадзе та ракети. Унаслідок падіння уламків та влучання ворожих цілей є загиблі та поранені.
- Вночі 10 червня російські окупаційні війська випустили ракети та дрони-камікадзе на військовий аеродром у Полтавській області. Є пошкодження інфраструктури та техніки.