Вночі росіяни атакували Харківщину дронами-камікадзе: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень

Вночі 10 червня російські окупанти атакували Харківщину дронами--камікадзе. Є загиблий та поранений.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його даними, росіяни випустили по області понад 10 БпЛА. Дрони запустили у Богодухівський та Куп’янський райони області.

Унаслідок злочинних дій окупантів виникли пожежі. Загинув чоловік 29-ти років. Поранення зазнав 39-річний чоловік.

Окрім цього, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.

По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою “Калібр”. Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.

У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У селі Глушківка Куп’янського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У місті Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.