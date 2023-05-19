Вночі 19 травня російські загарбники завдали ударів по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у промислове підприємство. Є постраждалі.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Під час нічної атаки на Україну 19 травня війська РФ вдарили по місту Кривий Ріг.

Вибухи пролунали близько 01:30. Ціллю росіян стало місцеве промислове підприємство: тут зафіксовано 4 влучання, як наслідок – на підприємстві значні руйнування.

Є також і постраждалі, серед яких жінка 1959 року народження (госпіталізована у важкому стані) та 45-річний чоловік (легкі поранення, отримав допомогу на місці).

Пожежу, яка виникла внаслідок вибухів, локалізовано, її ліквідація триває.

Постраждало 2 людей: жінка 1959 р.н. – важка, госпіталізована до лікарні, та 45-річний чоловік – легкий, допомога надана на місці. Пожежу локалізовано, ліквідація триває.

Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у Кривому Розі працюють стабільно.