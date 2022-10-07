В ніч на 7 жовтня російські загарбники атакували Миколаїв дронами-камікадзе, внаслідок чого виникла пожежа на даху двоповерхової будівлі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вночі, 7 жовтня, близько 01:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. Внаслідок чого виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Минулося без жертв та постраждалих”, – розповів Віталій Кім.

Крім того, він зазначив, що вчора, 6 жовтня, о 11:30 внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади поранення отримали дві людини, також було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Зокрема, 6 жовтня під обстрілами перебували три населених пункти Первомайської громади. Орієнтовно з 8:30 по 9:00, та о 16:12 внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та об’єкт цивільної інфраструктури. Влучання теж були за межами населених пунктів, минулося без жертв.

За словами голови Миколаївської ОВА, за минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Як повідомляє ОК “Південь”, з літака Су-35 ворог двічі завдав ракетного удару по громаді. Також обстріли були о 17:45 та 18:00. Влучання були по відкритій території та полях, постраждалих немає.

Крім того, 6 жовтня, було обстріляно Широківську громаду. Зокрема, о 09:30 та 19:00, влучання по сільгосппідприємству. Також вночі, 7 жовтня, біля 02:00 були влучання по відкритій території та полях, постраждалих немає.

Натомість у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.