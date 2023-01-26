Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА в Telegram.
Два ракетних удари російські війська завдали по Павлівській громаді Запорізького району. За попередніми даними, застосовувались ракети С-300.
“Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури”, – зазначили в ОВА.
На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
За минулу добу ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Значкове, Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, Мала Токмачка, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Білогір’я, Новоандріївка, Червоне, Полтавка, Омельник, Степове.
- Внаслідок ранкового масованого обстрілу України 26 січня в Одеській області зафіксовано пошкодження двох об‘єктів критичної інфраструктури.
- За даними міської влади, у Києві 26 січня близько 10 ранку пролунав вибух на тлі ракетної атаки з боку РФ.
- Вранці 26 січня у Вінницькій області було зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.
- У Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.