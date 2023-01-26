У ніч на 26 січня російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. Вони завдали два ракетних удари.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА в Telegram.

Два ракетних удари російські війська завдали по Павлівській громаді Запорізького району. За попередніми даними, застосовувались ракети С-300.

“Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури”, – зазначили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

За минулу добу ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Значкове, Малинівка, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, Мала Токмачка, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Білогір’я, Новоандріївка, Червоне, Полтавка, Омельник, Степове.