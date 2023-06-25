Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема по одному з місцевих підприємств.

“На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч”, — написав він.

В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначив, що зранку ситуація у Запоріжжі стабільна. Люди та житлові будинки не постраждали.

Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі.

Протягом доби росіяни здійснили 71 обстріл по території 23 населених пунктів. Ворог застосовував БПЛА по населених пунктах Ольгівське та Плавні, з РСЗВ атакував Темирівку та Левадне. Ще окупанти завдали 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П’ятихатках та інших прифронтових селах.

Було зруйновано 15 житлових будівель. Було поранено 85-річну жительку Преображенки та 77-річну жительку Новоданилівки.