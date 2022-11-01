Вночі 1 листопада російські окупанти атакували Полтавську область дронами. Декілька з них упали на цивільні об'єкти

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

О 2:07 Лунін повідомив, що у Полтаві чутно вибухи.

Через годину очільник Полтавщини написав, що над областю збили три ворожих безпілотники наголосивши, що декілька БПЛА ще літають над регіоном.

Вже о 4:37 Лунін повідомив, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, внаслідок чого виникла пожежа.

“На місці працюють рятувальники, попередньо жертв немає”, – написав він.