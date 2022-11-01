Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
О 2:07 Лунін повідомив, що у Полтаві чутно вибухи.
Через годину очільник Полтавщини написав, що над областю збили три ворожих безпілотники наголосивши, що декілька БПЛА ще літають над регіоном.
Вже о 4:37 Лунін повідомив, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, внаслідок чого виникла пожежа.
“На місці працюють рятувальники, попередньо жертв немає”, – написав він.
- Вранці 31 жовтня росіяни завдали чергового масованого удару по території України. Окупанти поцілили у десять областей та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури, здебільшого енергетичної.