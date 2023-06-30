Вночі 30 червня російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами та засобами української протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131” 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Загалом було випущено 13 БпЛА зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько–Ахтарськ). Силами та засобами ППО знищено 10 ворожих дронів.

У Повітряних силах додали, що окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Попередньо – без жертв. Про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.