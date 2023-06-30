Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131” 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.
Загалом було випущено 13 БпЛА зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько–Ахтарськ). Силами та засобами ППО знищено 10 ворожих дронів.
У Повітряних силах додали, що окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.
Попередньо – без жертв. Про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.
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