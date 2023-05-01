1 травня 2023 року близько 2:30 російські армійці атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Росіяни черговий раз атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами.

Зазначено, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15.

За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Дані перевіряються та доповнюються.

Крім того, минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Також завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.