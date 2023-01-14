Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. У ніч на 14 січня під ворожим вогнем знову опинився Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, протягом ночі російські армійці двічі відкривали вогонь по Нікопольщині з важкої артилерії.

Під обстріл, як і минулої ночі, знову потрапила Марганецька громада. Як зазначав Резніченко, на населені пункти росіяни скерували близько півтора десятка снарядів.

Серед людей ніхто не постраждав. На місці обстрілів працюють рятувальники, які з’ясовують наслідки атак.

В інших районах області ніч минула спокійно.