Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, протягом ночі російські армійці двічі відкривали вогонь по Нікопольщині з важкої артилерії.
Під обстріл, як і минулої ночі, знову потрапила Марганецька громада. Як зазначав Резніченко, на населені пункти росіяни скерували близько півтора десятка снарядів.
Серед людей ніхто не постраждав. На місці обстрілів працюють рятувальники, які з’ясовують наслідки атак.
В інших районах області ніч минула спокійно.
- Вранці 14 січня жителі Києва та області почули звуки вибухів. Водночас сигналів про повітряну тривогу в області не оголошували. Що стало причиною гучних звуків пояснили у Київській ОВА.