Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його інформацією, вночі росіяни завдали ударів по Дніпровському, Нікопольському та Синельниківському районах області.
Зокрема по Дніпровському районі окупанти випустили дві крилаті ракети. Одну збили сили ППО, однак інша все ж влучила в об’єкт промислової інфраструктури. Як наслідок – виникла пожежа на виробничих будівлях. складах та обладнання підприємства. Рятувальники вже погасили вогонь. Серед людей ніхто не постраждав.
Нікопольський район за ніч було обстріляно двічі. Окупанти відкривали вогонь по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії. З людей ніхто не постраждав.
По Синельниківському району окупанти відкрили вогонь під ранок: вдарили декількома ракетами. Пошкоджень зазнало місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди неушкоджені.
- В ніч на 9 вересня російські загарбники з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області внаслідок чого руйнацій зазнали дачні будинки та господарські споруди.