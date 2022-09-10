У ніч на 10 вересня російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровщини. Загарбники поцілили в об'єкт промислової інфраструктури та фермерське господарство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, вночі росіяни завдали ударів по Дніпровському, Нікопольському та Синельниківському районах області.

Зокрема по Дніпровському районі окупанти випустили дві крилаті ракети. Одну збили сили ППО, однак інша все ж влучила в об’єкт промислової інфраструктури. Як наслідок – виникла пожежа на виробничих будівлях. складах та обладнання підприємства. Рятувальники вже погасили вогонь. Серед людей ніхто не постраждав.

Нікопольський район за ніч було обстріляно двічі. Окупанти відкривали вогонь по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії. З людей ніхто не постраждав.

По Синельниківському району окупанти відкрили вогонь під ранок: вдарили декількома ракетами. Пошкоджень зазнало місцеве фермерське господарство. Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди неушкоджені.