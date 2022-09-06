Цієї ночі російські окупанти укотре обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Згідно з його даними, окупанти завдали удару по Нікополю з РСЗВ “Град”.

Снаряди випустили по житлових кварталах міста, внаслідок чого поранення отримали двоє осіб – чоловік та жінка. Стан обох поранених медики розцінюють як середньої тяжкості. Поранені госпіталізовані.

Загалом у місті внаслідок обстрілів пошкоджено 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Один будинок зруйновано.

Також російські снаряди зачепили дитячий садок, два ліцеї, центр технічної творчості та спортивний клуб. Понівечені кілька газогонів та автівки.

Є прильоти по лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилось понад 2000 сімей. Фахівці вже працюють над відновлення електроенергії.

Під ворожим вогнем опинилась і Марганецька громада Нікопольського району. Обійшлось без жертв та руйнувань.