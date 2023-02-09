Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його інформацією, цієї ночі російські окупаційні війська укотре обстрілювали Нікопольщину.
Окупанти вели вогонь з важкої артилерії, вціливши по житловому кварталу.
Як наслідок – загинув чоловік 1985 року народження.
Окрім цього, у місті зафіксовано низку пошкоджень. Зокрема руйнувань зазнали 16 житлових будинків та одне приватне підприємство.
Також пошкоджено 7 господарських споруд, одна – зруйнована повністю. Пошкоджено також два автомобілі, електромережі та газогін.
- У ніч на 8 лютого ворожа армія завдала удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши близько 30 снарядів з важкої артилерії.