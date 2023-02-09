Фото: t.me/mykola_lukashuk/

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, цієї ночі російські окупаційні війська укотре обстрілювали Нікопольщину.

Окупанти вели вогонь з важкої артилерії, вціливши по житловому кварталу.

Як наслідок – загинув чоловік 1985 року народження.

Фото: t.me/mykola_lukashuk/

Окрім цього, у місті зафіксовано низку пошкоджень. Зокрема руйнувань зазнали 16 житлових будинків та одне приватне підприємство.

Також пошкоджено 7 господарських споруд, одна – зруйнована повністю. Пошкоджено також два автомобілі, електромережі та газогін.