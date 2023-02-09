У ніч на 9 лютого війська РФ обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Унаслідок злочинних дій окупантів загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, цієї ночі російські окупаційні війська укотре обстрілювали Нікопольщину.

Окупанти вели вогонь з важкої артилерії, вціливши по житловому кварталу.

Як наслідок – загинув чоловік 1985 року народження.

Окрім цього, у місті зафіксовано низку пошкоджень. Зокрема руйнувань зазнали 16 житлових будинків та одне приватне підприємство.

Також пошкоджено 7 господарських споруд, одна – зруйнована повністю. Пошкоджено також два автомобілі, електромережі та газогін.