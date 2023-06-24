Вночі росіяни обстріляли Харків: пошкоджені автомобілі та газова труба

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
За його інформацією, уночі російські окупанти завдали удари ракетами С-300 по Харкову.
Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів.
Друга – в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.
Окрім цього, протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.
У с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено будівлю магазину.
У м. Вовчанськ пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, сталася пожежа.
Внаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння.
У с. Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.
Також у с. Артемівка Чугуївського району місцевий мешканець 73 років у лісі підняв із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.
- Уночі 24 червня, під час ракетного обстрілу росіян було збито ракети над Кіровоградською областю. Уламки ракет пошкодили будинки та автомобілі.
- Цієї ночі, 24 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Є влучання по приватному секторі у Дніпрі, внаслідок чого поранень зазнали 8 осіб, зокрема двоє дітей. Також є приліт по об’єкту інфраструктури.
- Вночі 24 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетну атаку на Україну. Низку ракет було випущено на Київ. Уламки збитих ракет впали на 24-поверхівку. Є загиблі та поранені.