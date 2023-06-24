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Вночі росіяни обстріляли Харків: пошкоджені автомобілі та газова труба

Вночі російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову ракетами С-300. У місті зафіксовано низку пошкоджень.

Субота, 24 червня 2023, 09:47
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Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його інформацією, уночі російські окупанти завдали удари ракетами С-300 по Харкову.

Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів.

Друга – в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Окрім цього, протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

У с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено будівлю магазину.

У м. Вовчанськ пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, сталася пожежа.

Внаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

Також у с. Артемівка Чугуївського району місцевий мешканець 73 років у лісі підняв із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

Теги: злочини росіян, обстріл Харкова, обстріли міст, Харків, Харківська область

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