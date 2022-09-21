Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Про прильоти у Харкові Терехов написав о 02:24. Тоді він повідомив, що окупанти завдали ракетних ударів по житлових багатоповерхівках:
“За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковані люди, рятувальники роблять все, щоб їх врятувати”, – написав він.
Вже вранці Терехов повідомив деталі нічних обстрілів Холодногірського району.
За його словами. з заблокованого будинку рятувальники врятували 10 осіб.
За іншою адресою прильоту поранення отримала одна людина.
“У двох житлових будинках зруйновані дахи, верхні поверхи, ходові клітки”, – написав мер Харкова.
Загалом вночі у Харкові зафіксовано чотири прильоти, всі у Холодногірському районі. Одна ракета впала на пустир поруч з приватними будинками, друга ракета на інфраструктурний об’єкт, внаслідок чого виникла невелика пожежа та частково зруйнувалась будівля.
- В Дніпропетровській області ніч на 21 вересня була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах. Там військові РФ завдали ударів по житлових кварталах зі ствольної артилерії.